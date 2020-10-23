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Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı
|23 Ekim 2020 11:58
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Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Hatice Çiçekal (34) yönetimindeki 78 SU 028 plakalı otomobil, Kangal-Divriği kara yolunun Mürsel köyü Çeşme mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Saray (65) ve Sümeyye Çiçekal (26), Ayşe (37) ve Aysima Nihal (1) ile Muhammed Berkay Kürekçi (18) yaralandı.
Kangal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kürekçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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