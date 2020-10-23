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Kayseri'deki saldırının faili MİT'in operasyonuyla getirildi

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere saldırının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi.
 23 Ekim 2020 12:38
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Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalandı.

Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi.

Tekiner'in, Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili "Kendal/Deniz" kod isimli Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.
Anadolu Ajansı
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