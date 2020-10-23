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E-duruşma 5 adliye ve 47 mahkemede uygulamaya geçti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: E-duruşma, güven veren ve erişilebilir adalet hedefimize doğru önemli bir adım. Artık 5 adliye ve 47 mahkemede faaliyette"- "Bu hizmeti tüm adliyelerde, avukat meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın istifadelerine sunmaya kararlıyız"
 23 Ekim 2020 12:40
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E-duruşma 5 adliye ve 47 mahkemede uygulamaya geçti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, e-duruşma uygulamasının 5 adliye ve 47 mahkemede faaliyette olduğunu bildirdi.

Gül, Twitter hesabından "e-duruşma" uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında e-duruşma uygulamasına ilişkin infografiğe de yer veren Gül, "E-duruşma, güven veren ve erişilebilir adalet hedefimize doğru önemli bir adım. Artık 5 adliye ve 47 mahkemede faaliyette. Bu hizmeti tüm adliyelerde, avukat meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın istifadelerine sunmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

E-duruşmanın nasıl yapılacağına ilişkin bilgilerin yer aldığı, "Adalet Bakanlığı e- duruşma uygulamasının kapsamını genişletiyor" başlıklı infografikte, e-duruşmanın pilot uygulamasının 15 Eylül'den bu yana Ankara Batı Adliyesi'ndeki 5 mahkemede devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca uygulamanın Ankara (14), Ankara Batı (5), İstanbul (13), İstanbul Anadolu (7), ve Bakırköy (8) adliyelerindeki 47 mahkemede 22 Ekim'den itibaren uygulandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı
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12:40 - E-duruşma 5 adliye ve 47 mahkemede uygulamaya geçti
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