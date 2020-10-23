1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na beraat kararı verildi

Ulusal Parti Genel Başkanı Çulhaoğlu, müştekiler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve noter Emine Seven'e karşı iftira attığı ve suç uydurduğu gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti
 23 Ekim 2020 12:59
+Aa- Yazdır
Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na beraat kararı verildi

Türk Solu dergisi genel yayın yönetmeni ve Ulusal Parti Genel Başkanı Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun "iftira" ve "suç uydurma" suçlarından yargılandığı davada beraatine karar verildi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu katıldı. Müştekiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile noter Emine Seven'i ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, Çulhaoğlu'nun "iftira" suçundan 7 yıl hapisle cezalandırılmasını talep edilen savcılık mütalaasına karşı beyanı sorulan müdahiller Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Seven'in avukatları, mütalaaya katıldıklarını ve şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Karar verileceği belirtilerek son savunması sorulan sanık Çulhaoğlu ise hazırladığı yazılı savunmayı okudu.

Davanın, Cumhurbaşkanı'nın diplomasıyla ilgili bir dava değil, noterlik işlemi hakkında bir dava olduğunu savunan Çulhaoğlu, "2016 yılında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Verdiğim ifademde, 'noterlik işlemiyle ilgili bazı eksiklikler olduğunu, bunun şüphe yarattığını ve evrakın incelenmesi gerektiğini' söyledim. Ben bu işlemden dolayı kimseyi suçlamıyorum, sadece işlemin aydınlatılmasını istiyorum." diyerek beraatini istedi.

- Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun, üzerine atılı "suç uydurma" suçundan suçun yasal unsurları oluşmadığı ve "iftira" suçundan ise buna ilişkin özel kasıt bulunmadığı gerekçeleriyle beraatine hükmetti.

Mahkeme, şikayetçi Emine Seven'in, "hedef gösterilme" şikayetiyle ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmediğini, bu yönde verilmiş bir karar olmadığı ve bu hususların iddianameye konu edilmediğini hatırlatarak, bu şikayete ilişkin suç duyurusunda bulunma konusunda müdahil Emine Seven'in muhtariyetine (şikayette bulunabileceği) yönelik karar da aldı.

- Mütalaadan

Bir önceki duruşmada sunulan mütalaada, sanığın 15 Haziran 2016 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede, "27 Haziran 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan noter tasdikli diploma örneği incelendiğinden İstanbul 15. Noterliğinde düzenlenen tasdikli suret olan ve noter yeminli katibi Emine Seven tarafından imzalanan belgenin sahte olduğunu anladığı, belgenin sahteliğini gösterir çok sayıda unsur tespit ettiği" beyanında bulunduğu kaydedilmişti.

Çulhaoğlu'nun başvurusu üzerine başlatılan soruşturma sonunda iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı ve bu gerekçeyle takipsizlik kararı verildiği aktarılan mütalaada, sanığın suç işlemediğini bildiği halde müştekiler hakkında soruşturma yürütülmesini sağlamak için ihbarda bulunduğu ifade edilmişti.

Mütalaada, sanığın "iftira" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına, "suç uydurma" suçundan ise beraatine karar verilmesi istenmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Virüslü linklerle, 400 bin TL'lik vurgun yaptılar
22 Ekim 2020 23:20		 Zabıta müdürünü yaralayan çift tutuklandı
22 Ekim 2020 20:19
Yolcuya cinsel tacizde bulunan muavin tutuklandı
22 Ekim 2020 19:28		 YHT kazası yargılamasında bürokrata özel celse
22 Ekim 2020 08:29
15 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına 23 yıl hapis
20 Ekim 2020 19:17		 Mezarlıktaki klibe 1.5 yıl hapis istemi
20 Ekim 2020 09:03
Adım adım takibi bu sözlerle savundu: Düşecek gibiydi, yanında yürüdüm
19 Ekim 2020 13:48		 Başsavcılık, Kadir Şeker'e verilen cezaya itiraz etti
16 Ekim 2020 17:20
Halil Sezai hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16 Ekim 2020 12:31		 Kadir Şeker'den 'Bugün yine olsa yapar mıydın?' sorusuna cevap
16 Ekim 2020 07:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:44 - 'Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir mücadelenin içindeler'13:38 - Rüşvet talep eden mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı13:36 - Vali olarak tanıtıp 'tıbbi cihaz alacağız' yalanıyla dolandıran 13 kişiye gözaltı13:35 - Rize'de babayla kızı 8 saat arayla yaşamını yitirdi13:30 - Samsun'da FETÖ şüphelisi eski cezaevi personeli yakalandı13:29 - Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:24 - Emekli polis memuru karantinadaki kızını 'arkadaşım hakim' yalanıyla kaçırdı13:24 - Türkiye'de yaz 5 aya çıkıyor13:21 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı13:19 - 405 bin kişinin kimlik ve kredi kartı bilgilerine ulaşmışlar13:14 - Niğde'de bir Astsubay FETÖ'den gözaltına alındı13:10 - Çeyrek altın ne kadar?
13:04 - 'Uzaktan eğitimi sadece salgın döneminin tedbiri olarak görmüyoruz'12:59 - Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na beraat kararı verildi12:50 - Parkta halay çekerek çalışan temizlik işçisi çevresindekilere neşe saçıyor12:44 - Kadın vekiller Adalet Bakanı'na 'nafaka düzenlemesi' iddialarını sordu12:42 - Muvazzaf asker dahil 12 kişiye FETÖ gözaltısı
12:41 - Bakan Pakdemirli çiftçilere yönelik destek ödemelerinin yapılacağını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Emekli milletvekillerin maaşları netleşti
Bakan Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
5 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 6'sı ise kapatıldı
KPSS'ye girenler puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ediyor
Sağlık Bakanlığı, 2020/2 İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası açtı
İkinci el araba fiyatları düşer mi?
'Nisandan daha kötü durumdayız'
İlkokullarda, branş öğretmeni derse girdiğinde, sınıf öğretmeni okulda bulunmak zorunda mıdır?
Benzine indirim yapılacak
Abla katilinin ifadeleri ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öğrencilerin sınavlarda ilginç cevaplar vermesi 6
hohol 1
bonobo 1
sabah namazını kılıp uyumak 1
atın ölümü arpadan olsun 1
erdal özyağcılar 1
gündüz 1
22.10.2020 tcmb'nin faizleri sabit bırakması 1
corona virüs vaka sayısı 1
ismini yanlış söylediği muhabire konuşmayan kaymakam 6
SON İLANLAR
Dicle Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sözleşmeli 8 personel alacak- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas İmralı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam