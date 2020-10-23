Niğde'de bir Astsubay FETÖ'den gözaltına alındı
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda bir muvazzaf asker gözaltına alındı.
|23 Ekim 2020 13:14
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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Siirt'te görevli Astsubay A.Y. hakkında gözaltı kararı alındı. A.Y.'nin Şah Süleyman Mahallesinde bulunan ikametine Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Astsubay A.Y. gözaltına alındı.
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