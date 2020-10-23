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Emekli polis memuru karantinadaki kızını 'arkadaşım hakim' yalanıyla kaçırdı

Koronavirüs hastası olduğu halde karantinayı ihlal ettiği için yurda yerleştirilen Bihter Z'nin babası emekli polis memuru Hakan Z, iki arkadaşını yanına alarak kızının kaldığı binaya gitti. Baba Z, yurt görevlilerine arkadaşları Ümit H.'yi savcı, kebapçı Mehmet C.'yi ise hakim olarak tanıttı. Kızını görmesi gerektiğini söyleyen Baba Z, görevlilerin itirazına rağmen arkadaşlarının yardımıyla kızını arabaya bindirerek kaçırdı
 23 Ekim 2020 13:24
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Olay, geçtiğimiz günlerde gece saat 01.00 sıralarında Maltepe'de bulunan Mimar Sinan öğrenci yurdunda meydana geldi. Koronavirüs tanısı konulan 27 yaşındaki Bihter H., karantina ihlali yaptı. Polisin İDO iskelesinde yaptığı denetimde karantinada olması gerektiği belirlenince yurda yerleştirildi. İş insanı Ümit H.'nin kızı olduğu öğrenilen Bihter H. bir süre yurtta kaldıktan sonra babasını arayarak kendisini yurttan çıkartmasını istedi. Bunun üzerine Ümit H., emekli polis memuru Hakan Z. ile kebapçı Mehmet C'yi yanına alarak karantina yurduna gitti.

Engel olmak isteyen görevlilere küfürler savurdu

Emekli polis memuru Hakan Z., yurt görevlilerine iş insanı baba Ümit H.'yi savcı, kebapçı Mehmet C.'yi ise hakim olarak tanıttı. Ümit H. yurt görevlilerine kızı Bihter H.'yi görmesi gerektiğini söyleyerek kızının yurt girişine gelmesini istedi. Görevliler ise Bihter H.'yi yurdun giriş kısmına çağırdı. Kısa sürede aşağı inen Bihter H., babasının yanına gitmek isteyince görevliler buna engel olarak temasın yasak olduğunu söyledi. İddiaya göre iş insanı baba ise görevlilere bağırarak 'Bizi sen mi eğiteceksin' diyerek küfürler savurdu.

Otomobille kaçırdı

Ardından kızını alarak yurdun dışına çıktı. Görevliler duruma karşı çıksa da emekli polis memuru Hakan Z. ve kendisini hakim olarak tanıtan kebapçı Mehmet C. görevlilere engel oldu. Baba ve kızı otomobillerine yöneldi ve bir süre sonra emekli polis ve kebapçı da otomobile binerek yurttan ayrıldı.

Savcılık soruşturma başlattı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaşanan olayın ardından harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Emekli polis memuru Hakan Z. ve kebapçı Mehmet C. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ekipler tarafından polis merkezine götürüldü ve ifadeleri alındı. Baba ve kızının il dışına kaçtığı öğrenilirken savcılık yurt görevlileri ve olaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlattı.
DHA
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