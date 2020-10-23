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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybederek 1.195,56 puana geriledi.
 23 Ekim 2020 13:29
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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kaybederek 1.195,56 puana geriledi.

Günün ilk yarısında 1.190-1.205 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,76 puan azalışla 1.195,56 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,43 ile inşaat oldu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.225 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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