Rize'de babayla kızı 8 saat arayla yaşamını yitirdi
|23 Ekim 2020 13:35
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Rize'de babayla kızı 8 saat arayla hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Pehlivantaşı Mahallesi'nde İlyas Demirci, yaklaşık bir hafta önce budamak için çıktığı ağaçtan düştü.
Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Demirci'ye beyin kanaması riski nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kızı Songül Akgün refakat etti.
Kaldığı hastanede baygınlık geçiren Akgün, ilk müdahalesinin ardından beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı.
Beş gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Akgün, dün akşam hayatını kaybetti.
Baba İlyas Demirci de aynı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Baba ile kızının 8 saat arayla yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Songül Akgün'ün naaşı Kalkandere ilçesine bağlı Boya köyünde, Demirci'nin cenazesi de merkeze bağlı Pehlivantaşı Mahallesi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
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