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Vali olarak tanıtıp 'tıbbi cihaz alacağız' yalanıyla dolandıran 13 kişiye gözaltı

Adana merkezli 4 ilde, dolandırıcılık çetesine yönelik operasyonda 7'si kadın 13 zanlı gözaltına alındı.
 23 Ekim 2020 13:36
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Vali olarak tanıtıp 'tıbbi cihaz alacağız' yalanıyla dolandıran 13 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir çetenin iş adamlarını arayarak kendilerini vali olarak tanıttıklarını ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kullanılmak üzere tıbbi cihazlar alınacağı yalanını söyleyerek dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

Polis, zanlıların bu yöntemle İstanbul, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'deki 10 iş adamından 240 bin lira topladığını tespit etti. Ekipler, paranın 180 bin lirasına bankada bloke koydurdu.

Teknik ve fiziki takibin ardından çeteye yönelik Bursa, Kocaeli ve Sakarya'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis, 3 ilde 7'si kadın 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Kente getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, adresinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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