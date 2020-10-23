KPSS sonrasında işe girmek isteyenler ne yapmalı?

2020 KPSS Lisans ve ÖABT sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihi itibariyle açıklandı.

Kamuya girişlerde merkezi alımlar ve kurumsal alımlar olmak üzere iki ayrı süreç yürümektedir. 2020 KPSS sınav sonuçlarına dayalı olarak, ÖSYM tarafından, merkezi yerleştirmeyle, sözlü sınav uygulanmaksızın 2020/2, 2021/1, 2021/2 ve 2022/1 KPSS tercih kılavuzları yayımlanacaktır. Adaylar da kılavuzlarda yer alan kadroların niteliklerini taşıyorlarsa, başvurup KPSS puanlarına göre şanslarını deneyecektir.

ÖSYM'nin yaptığı merkezi yerleştirmenin yanı sıra kurumsal düzeyde memur alımı, kurumsal düzeyde sözleşmeli personel alımı, POMEM alımı, mahalli idarelere personel alımı ve İŞKUR aracılığıyla da işçi alımı yapılmaktadır. Tüm bu ilanlar için ilan.memurlar.net adresini takip edebilirsiniz. Memurlar.net olarak her gün tüm medyayı ve internet sitelerini takip edip, ilanları güncel olarak kategori bazında ziyaretçilerimize sunmaktayız. Gözden kaçırdığımız ilanları 0 532 540 0 590 nolu WhatsApp hattı üzerinden bizlere bildirebilirsiniz.

KPSS'ye girip kamuya girmek isteyen adayların birbirleriyle iletişim halinde olması için memurlar.net'te forum bölümü bulunmaktadır. Bu bölümde; KPSS A Grubu, KPSS B Lisans, KPSS Sağlık, KPSS Din Hizmetleri, POMEM ve Bekçi alımı başlıklı kategoriler bulunmaktadır. İlgi alanınıza göre bu kategoriler üzerinden, sizinle birlikte işe girmek isteyen arkadaşlarla iletişime geçebilirsiniz.

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