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İstanbul'un virüs haritası, giderek daha kırmızı hale geliyor

16 milyonluk İstanbul corona virüs salgınının yeni merkezi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün yaptığı açıklamaya göre her 100 Covid-19 hastasının 40'ı İstanbul'da.
 23 Ekim 2020 14:06
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İstanbul'un virüs haritası, giderek daha kırmızı hale geliyor

İstanbul'daki vaka sayısı Ankara'nın 5 katına çıktı. Türkiye'deki vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. Salgının merkezi haline gelen İstanbul'un virüs haritası giderek daha kırmızı hale geliyor. İstanbul'daki vaka artışıyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadelede, şu an sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" dedi.

Salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdıklarını söyleyen Bakan Koca, "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi

Uzmanlara göre havaların soğuyacağı kasım ayında virüs riski çok daha fazla olacak.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan "Her açıdan bizi kışı zorlu bekleyecek diye düşünüyorum. Kışın gelecek viral bakteriyel etkenler daha gelmedi. Ne kadar karşılaşırsak o kadar risk var. Vücudun direnme gücünü aştığı anda savunma mekanizmasını da yıkacaktır. Mutlaka maruziyeti azaltmak zorundayız." dedi.

Virüsün sık mutasyona uğradığı biliniyor. Mutasyon yayılım hızını da etkiliyor.

Akhan "Klinik seyri çok değiştirmese de mutasyonların bir takım yayılımı arttırabileceğiyle ilgili yayınlar var. Virüs yaşama endeksli ve kendi yaşamını kolaylaştıracak bir takım mutasyonlar onun hayatta kalmasını sağlayacak. Hayatta kaldıkça da daha çok çoğalacak.

İstanbul Valiliği korona virüs teşhisi koyulan ve hastalarla temaslı olan kişilere düzenli denetim yapıyor. 22 Ekim'de 31 bin 503 kişi denetlendi.

İzolasyon şartlarına uymayan 12 kişi yurtlara yerleştirildi, 247 bin TL para cezası kesildi.

Virüsten korunmak için değişmeyen kurallar; maske, mesafe ve hijyene uymak hayati önem taşıyor.

Bakan Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
NTV
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