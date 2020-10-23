Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti

İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece Gölü kıyısında düşmüş, uçakta enkaz içerisinde yaralı olarak kurtulduğu görülen ev boyunluk takılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan pilottan acı haber geldi.

İstanbul'da dün yaşanan kazada yaralanan pilotaj öğrencisi Beytullah Nart bugün hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'deki Hezarfen Havaalanı'ndan kalkış yapan Ayjet Uçuş Okulu'na ait eğitim uçağı boş araziye düşmüştü. Kazada yalnız uçuş yapan Özyeğin Üniversitesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Beytullah Nart ağır yaralı olarak kurtulmuş ve hastaneye kaldırımıştı. Pilotaj öğrencisi Beytullah Nart hayatını kaybettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Dün gelen son dakika haberinde İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece Gölü kıyısında düştü. Kaza bir kişi yaralandı. Yaralı pilot Beytullah Nart'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği, kazanın nedeninin motor arızası olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları uçağın düşmesinin ardından patlama ya da yangın olmadığını söyledi. Kazayı görenlerden Mehmet Mert, ''Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti'' dedi. Bu arada düşen uçak ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçağın pilotu pilotaj lisans öğrencisi Beytullah Nart'ın kalkıştan kısa bir süre sonra kule ile iletişime geçerek, acil iniş izni istediği ortaya çıktı.