Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı'da cami açılışı yaptı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı'nın Patnos ilçesinde Selçuklu mimarisiyle yapılan Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve hayırseverlerin desteğiyle ilçe merkezinde 3 bin 715 metrekare alana inşa edilen caminin açılışı için tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajın okunduğu programda konuşan Erbaş, Allah'a iman etmenin insanların en önemli görevi olduğunu söyledi.

İnanç konusunda ahirete iman etmenin çok önemli olduğunu belirten Erbaş, "Çocuklarımıza daha küçük yaşlardayken ahiret inancıyla ilgili öğrenmeleri gerekenleri öğretmeliyiz. Ahirete inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir. Onu engelleyecek ne var ki başka. Bu dünyada yaptığı bir şeyin hesabını ahirette vereceğine inanmayan birisi dünyada hangi kötülüğü yapmaz ki." diye konuştu.

Erbaş, insanın ağzından kötünün yerine hayırlı olanın çıkması gerektiğini ifade ederek, ahirete iman ve namaz meselesinin de önemini vurguladı.

Cami imar etmenin yetmediğini dile getiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi içini imar etme zamanı başladı. Önce cemaatiyle imar edeceğiz. Bu cami hiçbir zaman cemaatsiz kalmasın. Bu caminin cemaatsiz kalmaması için elimizden geleni yapmamız lazım. Bu cami çocuk seslerinden hiçbir zaman mahrum kalmasın. Böylece camimizi imar etmek zorundayız. Caminin safları arasında gençlerimiz eksik olmasın, öylece camimizin imarını tamamlayacağız."

Erbaş, çocuklar ve gençlerin Kur'an ve Peygamber ahlakıyla yetiştirilmesi gerektiğini anlatarak, Mevlid-i Nebi Haftası'nın pazartesi günü başlayacağını ve çarşamba gecesinin Mevlid Kandili olduğunu hatırlattı.

- "Camilerimiz çocuk sesleriyle çoşsun istiyoruz"

Hafta süresince "Peygamber ve çocuk" konusunun işleneceğine dikkati çeken Erbaş, "Camilerimiz çocuk sesleriyle coşsun istiyoruz. Evlerimizde çocuklarımız önce Peygamber Efendimizin ve Rabbinin ismini öğrensin. Bunun için Mevlid-i Nebi Haftası'nda çocuk konusunu ele aldık." dedi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Milletvekili Ekrem Çelebi ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da programda konuşma yaptı.

Erbaş, kurdele kesiminin ardından hutbe okuyup, camide ilk cuma namazını kıldırdı.