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İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor
 23 Ekim 2020 14:43
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İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.

AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan Komisyonda, teklifin maddeleri üzerinde milletvekilleri görüşlerini aktarmaya başladı.
Anadolu Ajansı
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