İstihdam teşvikine ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor
|23 Ekim 2020 14:43
|+Aa- Yazdır
İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam ediliyor.
AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan Komisyonda, teklifin maddeleri üzerinde milletvekilleri görüşlerini aktarmaya başladı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İstihdam teşviğine ilişkin kanun teklifinin Komisyondaki görüşmeleri tamamlandı
22 Ekim 2020 16:24
|Bütçe görüşmeleri başladı... Fuat Oktay verileri paylaştı
21 Ekim 2020 17:09
|Komisyonda bütçe geç teslim edildi tartışması
21 Ekim 2020 16:11
|'Scooter neden Türkçe değil' tartışması
16 Ekim 2020 08:25
|Çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
15 Ekim 2020 18:41
|Çevreye ilişkin ilişkin düzenleme teklifi TBMM Komisyonunda
14 Ekim 2020 21:18
|Tarımla ilgili kanun teklifindeki tepki çeken düzenleme çıkarılıyor
14 Ekim 2020 16:51
|Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif komisyondan geçti
13 Ekim 2020 20:11
|TBMM Dışişleri Komisyonu 5 kanun teklifini kabul etti
07 Ekim 2020 14:47
|Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin teklif Komisyonda
07 Ekim 2020 12:34