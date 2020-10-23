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ABD Büyükelçiliği, terör saldırısı endişesiyle İstanbul'daki hizmetlerini durdurdu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bir "Güvenlik Uyarısı" yayınladı. Büyükelçilik, İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı ülke vatandaşlarına karşı terörist saldılar ve kaçırma girişimleri bilgisi alındığını duyurdu. Vize işlemleri ve hizmetler askıya alındı
 23 Ekim 2020 15:10
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ABD Büyükelçiliği, terör saldırısı endişesiyle İstanbul'daki hizmetlerini durdurdu

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bugün bir "Güvenlik Uyarısı" yayınladı ve İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı ülke vatandaşlarına karşı potansiyel terörist saldılar ve kaçırma girişimleri konusunda güvenilir bilgiler aldıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada bu saldırıların potansiyel olarak ABD'nin Türkiye başkonsolosluğunda veya ülkedeki başka noktalarda da meydana gelebileceğini ifade etti.

Kalabalık mekanlardan uzak durun: Büyükelçilik, Türkiye'deki ABD vatandaşlarının yabancı vatandaşların bir araya geldiği ofis ve AVM gibi alanlardan, kaçınmaları gerektiğini aktardı.

Vize işlemleri ve diğer hizmetler durduruldu: Elçiliklerin vize işlemlerinin yanı sıra ABD vatandaşlarına verilen hizmetlerin de geçici süreyle durdurulacağı duyuruldu. Kişisel randevusu olanlara konuyla ile ilgili bir bilgilendirme e-postası atılacağı belirtildi.

ABD vatandaşlarına tavsiyeler: Açıklamada, ABD vatandaşlarına yönelik şu tavsiyelerde bulunuldu:

- Dikkatli olun ve tetikte olun.

- Kalabalıklardan kaçının.

- Düşük profilinizi koruyun.

- Çevrenizden haberdar olun.

- Yabancıların uğrak yerlerinde dikkatli olun.

- Haberler için yerel medyayı takip edin.
Memurlar.Net
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