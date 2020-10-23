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Lojmandan ateş eden savcının oğluna hapis istendi

Ataköy'deki hakim savcı lojmanından, kendisini darbettiğini öne sürdüğü 2 kafe çalışanına pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla yargılanan savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in iki kişiyi "kasten yaralama teşebbüs etme" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi
 23 Ekim 2020 15:15
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Lojmandan ateş eden savcının oğluna hapis istendi

Ataköy'deki hakim savcı lojmanından, kendisini darbettiğini öne sürdüğü 2 kafe çalışanına pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla yargılanan savcının oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in iki kişiyi "kasten yaralama teşebbüs etme" suçundan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen ve avukatı, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın 6 Eylül 2017'de önce kız arkadaşıyla, sonrasında kafedekilerle tartıştığı, olay yerine yakın olan ikametine giderek, tüfekle mağdurların bulunduğu kafeye doğru ateş ettiği anlatıldı.

Mütalaada, sanığın mağdurların kafede bulunduğunu bilmesi, mağdurlarla kavga etmiş olması hususları dikkate alınarak eylemin doğrudan kasıtlı olduğu, sanığın kullandığı silahın da yaralamaya elverişli olduğu belirtildi.

Şahıslar yaralanmayıp eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı ifade edilen mütalaada, sanığın 2 müştekiye karşı "kasten yaralamaya teşebbüs etme" suçundan toplam 3 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık Göçmen'in avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini ifade ederek, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık Göçmen'in avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ataköy'deki bir parkta sanık Görkem Sertaç Göçmen'in kız arkadaşıyla oturdukları, bu sırada kafede oturan kişiler tarafından rahatsız edildikleri iddiasıyla aralarında tartışma çıktığı, sanığın ikametine giderek, 6. kattaki dairesinden av tüfeğiyle kafe çalışanlarına ateş ettiği belirtildi.

Bakırköy 11. Asliye Mahkemesinde 24 Nisan 2019'da açıklanan karara yer verilen iddianamede, sanığın kendisini yaraladığı iddia edilen sanıklar Ali Arif Özet ve Emre Peker'in bulunduğu iş yerine yönelik yaralama kastıyla ateş ettiği, sanığın belirlenebilen kastının "silahla kasten yaralama" olduğuna kararı verildiği, bu nedenle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

İddianamede, Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı silahla yaralamaya teşebbüs suçundan 10 aydan 2 yıl 7 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanık Görkem Sertaç Göçmen, Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesince Abdulhamit Pahıl'a yönelik "olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin lira adli para cezası, Ali Arif Özel karşı "tehdit" suçundan ise 500 lira adli para cezasına mahkum edilerek, hükmün açıklanması geriye bırakılmıştı.

Öte yandan, Özet ve Peker'e ''basit yaralama'' suçundan verilen para cezaları da sabıkasız oluşlarından dolayı ertelenmişti.

Mahkemece, ateş etmenin "kasten güvenliğin tehlikeye sokulması" suçu değil, "yaralama suçuna teşebbüs" kapsamında olduğu belirtilerek, Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmıştı.
Anadolu Ajansı
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