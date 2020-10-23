1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı

Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün korona virüse yakalandığı öğrenildi. Öztürk evinde tedavi altına alındı
 23 Ekim 2020 16:13
+Aa- Yazdır
Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı

Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün korona virüse yakalandığı öğrenildi. Öztürk evinde tedavi altına alındı.

Süper Lig'de görev yapan ve Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün korona virüs testi pozitif çıktı. Eski FIFA kokartlı hakemin korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Öztürk, en son 3 Ekim tarihinde Erzurumspor- Rizespor maçını yönetmişti. Öztürk'e o tarihten beri görev verilmedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Üç Süper Lig takımında koronavirüs vakaları tespit edildi
23 Ekim 2020 16:59		 Sivasspor'un 3 golü, 3 puan için yetmedi
22 Ekim 2020 23:57
İki hakemin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
22 Ekim 2020 21:28		 Koca Yusuf'un naaşını Türkiye'ye getirelecek
22 Ekim 2020 20:16
TFF, beİN Sports'a ihtarname gönderdi
21 Ekim 2020 19:09		 Medipol Başakşehir, Leipzig'e mağlup oldu.
20 Ekim 2020 23:55
MKE Ankaragücü'nde 4 futbolcunun testi pozitif çıktı
20 Ekim 2020 17:47		 Galatasaray evinde ilk kez Alanyaspor'a yenildi
19 Ekim 2020 22:34
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın ailesine locada saldırı
19 Ekim 2020 14:58		 Nefes kesen maçta 5 gol, 2 penaltı
18 Ekim 2020 21:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:20 - Bakan Pekcan: Kendimize ve rekabet gücümüze güveniyoruz17:14 - Samsun'da FETÖ şüphelisi eski cezaevi personeline ev hapsi17:06 - 5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitimin detayları netleşti16:59 - Üç Süper Lig takımında koronavirüs vakaları tespit edildi16:54 - Azerbaycan ordusu 13 köyü daha işgalden kurtardı16:45 - 5 ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
16:40 - İki ilde daha HES kodu zorunluluğu getirildi16:24 - O ilde termometreler 45 dereceyi gösterdi16:22 - Benzinde 12 kuruş indirim16:20 - Bakan Kurum'dan 'Van depremi' paylaşımı: 26 bin konut teslim edildi16:13 - Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk koronavirüse yakalandı16:09 - FETÖ sanığı eski hakim savcı çifte hapis cezası
16:07 - İstanbul'da vakalar arttı! Doktorlardan uyarılar geldi15:59 - Ankara'da 'Barutlar Çetesi'ne operasyon: 20 gözaltı15:55 - Oksijen tüpleri füze gibi fırladı: 1 kişi yaralandı, 1 iş yeri hasar gördü15:47 - İki polisin hayatını kaybettiği trafik kazası davasında karar15:43 - KPSS adayları için pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak
15:39 - Okulun deposundaki patatesleri ekerek 1,5 ton hasat elde etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Emekli milletvekillerin maaşları netleşti
'Öğrenim kredisi borçları da yapılandırmaya dahil edildi'
Bakan Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması
5 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 6'sı ise kapatıldı
600 bin lira rüşvet talep eden mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı
İkinci el araba fiyatları düşer mi?
KPSS'ye girenler puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ediyor
Sağlık Bakanlığı, 2020/2 İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası açtı
405 bin kişinin kimlik ve kredi kartı bilgilerine ulaşmışlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
niyetçi 1
suç 1
aynen yani 1
çinliler ne yemez 5
salamura 1
öğrencilerin sınavlarda ilginç cevaplar vermesi 6
pijamaskeliler 2
CEBEL-İ NUR 1
yıldırım beyazıt 1
Osmanlıca burçlar 1
SON İLANLAR
Gündoğmuş Belediyesi Memur Alacak
Dicle Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sözleşmeli 8 personel alacak- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas İmralı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 personel alacak- Güncellendi
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam