Bakan Kurum'dan 'Van depremi' paylaşımı: 26 bin konut teslim edildi
|23 Ekim 2020 16:20
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Van depreminin üzerinden geçen süreçte yaklaşık 26 bin konutu tamamlayarak depremzedelere teslim ettiklerini bildirdi.
Kurum, Twitter hesabından Van depreminin 9. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Van'da 2011 yılında meydana gelen depremin üzerinden 9 yıl geçtiğini ve depremde kaybedilen canların yüreklerde bıraktığı yaranın halen kapanmadığını belirten Kurum, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.
Depremin ardından başta konut yapımı olmak üzere devletin tüm imkanlarını seferber ederek Van'ı yeniden imar ettiklerini ve vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturduklarını vurgulayan Kurum, "Depremin üzerinden geçen süreçte yaklaşık 26 bin konutu tamamlayarak depremzede vatandaşlarımıza teslim ettik." ifadesini kullandı.
- "Yapı denetim sistemiyle 23 milyon vatandaşımızın güvenli konutlarda oturmasını sağladık"
Türkiye topraklarının yüzde 66'sının deprem riski altında olduğuna ve nüfusun yüzde 71'inin bu alanlarda yaşadığına dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:
"Biz kentsel dönüşüm çalışmalarımızı, 'deprem dönüşümü' olarak değerlendiriyor, 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' diyerek tüm çalışmalarımızı bu hassasiyetle ele alıyoruz. 2012'den bu yana TOKİ Başkanlığımızla 1 milyon 384 bin konut inşa ederek 5 milyon vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk. Yapı denetim sistemiyle 23 milyon vatandaşımızın güvenli konutlarda oturmasını sağladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlattığımız sosyal konut projelerimiz 81 ilimizde tüm hızıyla sürüyor. Dar gelirli vatandaşlarımızı toplam 150 bin konutluk projelerimiz ile kira öder gibi ev sahibi yapıyoruz. Şehirlerimizi afetlere hazır hale getirmek, doğal ve tarihi güzellikleriyle vatandaşlarımızın huzur bulacağı yaşam alanları oluşturmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."
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