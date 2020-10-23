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O ilde termometreler 45 dereceyi gösterdi

Adana'da güneş altındaki termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerine sığındı.
 23 Ekim 2020 16:24
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O ilde termometreler 45 dereceyi gösterdi

Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana'da ekim ayının sonları olmasına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte hava sıcaklığı gölgede 36 derece olarak ölçülürken güneş altındaki termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip serinlemeye çalıştı.

'ERZURUM YA DA VAN'A TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUM'

Parkta dinlenenlerden Bilal Lekesiz (18), kış mevsiminin yaklaşmasına rağmen hala yazlık kıyafetler giydiğini belirtti. Lekesiz, "Kış gelse de kazaklarımı giysem keşke. Adana'da sıcaktan çok bunalıyoruz hatta sırf bu yüzden il değiştirip Erzurum ya da Van'a taşınmayı düşünüyorum'' dedi.

Diyarbakır'dan 5 ay önce Adana'ya gelen Bahar Akman (27) ise eylül ayı ile sonrasının haziran ve temmuz ayına oranla daha sıcak olduğunu belirterek, "Şu an Diyarbakır'da olsaydım mümkün değil bu kıyafetlerle gezemezdim. Mutlaka bir hırka giyerdim. Burası hiç alışık olmadığım bir yer burası'' diye konuştu.

Torunuyla gezintiye çıkan Durdane Yürüten (55) de bir an önce havalarının serinlemesi gerektiğini vurgulayarak, ''Çok sıcak, yanıyoruz. Yağmurların bir an önce gelmesi şart artık. Hava almak için torunumu gezdirmeye çıktım ancak çok sıcak. İnşallah en kısa zamanda serin havaya kavuşuruz'' dedi.
DHA
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