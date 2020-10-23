Üç Süper Lig takımında koronavirüs vakaları tespit edildi
|23 Ekim 2020 16:59
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TRABZONSPOR
Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
Trabzonspor'da yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunda bir futbolcuda pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza Kovid-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. " ifadelerine yer verildi.
KASIMPAŞA
Kasımpaşa Kulübü, 2 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek olan Kasımpaşa'da 2 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. İstanbul ekibi, oyuncuların izolasyon, tedavi ve takip protokollerinin başladığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, "Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız korona virüs testlerinin neticesinde, 2 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
MKE ANKARAGÜCÜ
MKE Ankaragücü'nde 2 sağlık personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
MKE Ankaragücü Kulübü, 2 sağlık personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonucunda iki sağlık personelimizin testi pozitif çıkmıştır. Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır. Test sonuçları pozitif çıkan personellerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
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