Azerbaycan ordusu 13 köyü daha işgalden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu
|23 Ekim 2020 16:54
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 13 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Gubadlı ilinin Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerinin de Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 130'dan fazla köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
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