Enis Berberoğlu'nun itirazını üst mahkeme de reddetti
|23 Ekim 2020 17:34
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"Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından reddedildi.
Anayasa Mahkemesi'nin "yeniden yargılama" hükmünü yerinde görmeyen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararına, Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından yapılan itiraz, üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.
Mahkeme heyeti, 8 gün süren incelemesinin ardından "karar verilmesine yer olmadığına" yönelik hüküm kurdu ve itirazı reddetti.
- "Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine başvurulabilir"
Mahkeme heyeti dava dosyasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmesine ve Anayasa Mahkemesi kararının gereğinin yapılması hususunda İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinden talepte bulunabilmeleri konularında ilgililerin muhtariyetine de karar verdi.
Üst mahkeme sayılan İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesinin itiraza yönelik bu kararıyla dosya, daha önce "yeniden yargılamaya yer olmadığına" yönelik karar alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iade edildi.
Kararın gerekçesinde, verilen hükmü kaldırıp yeniden hüküm kuran mahkemenin 6126 sayılı kanunun 50/2 maddesinde belirtilen ilgili mahkeme olduğu kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Görev konusunun kamu düzeninden olduğu hususları ve 6126 sayılı kanunun 50/2 maddesindeki hüküm göz önünde bulundurulduğunda, yeniden yargılama ile ilgili ve müteakip işlemlere ilişkin kararı vermekle görevli mahkemenin ihlal kararının kaynağı olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu değerlendirilerek, Anayasa Mahkemesinin ihlalin giderilmesine ilişkin görevin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi olduğu kanaatine varılarak ve itirazın mahkememize değişik iş talebi olarak geldiği ve görevsizliğe ilişkin mahkememizce bir karar verilemeyeceği hususu da göz önünde bulundurularak vaki itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve görevli mahkemeden talepte bulunabilmesi konusunda muhtariyete dair karar vermek gerekmiştir."
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