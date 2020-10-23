FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında 11 şüpheli itirafçı oldu
|23 Ekim 2020 17:44
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i itirafçı oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcısı Uğur Fatih Pehlivan tarafından sorgulanan şüphelilerden 11'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Örgütle bağlantısını bildikleri kişileri teşhis ettikleri öğrenilen 11 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Diğer şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.
- Soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki yapılanmasına yönelik 21 mahrem imam ile 4 astsubay toplam 25 şüpheli hakkında 13 Ekim'de gözaltı kararı verilmişti.
Ankara merkezli 14 ilde yapılan operasyon sonucu şüphelilerden 15'i gözaltına alınmıştı.
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