Bakan Varank: Türkiye uzay alanında vites yükseltmiş durumda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye uzay alanında vites yükseltmiş durumda. Türkiye Uzay Ajansını kurduk. Ajansımızla Türkiye'de uzay ve havacılık alanındaki tüm faaliyetleri koordine ediyoruz. Şu anda milli uzay programımızın yazılım çalışmaları devam ediyor, yakında kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle Erzurum'daki 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde yapımına devam edilen Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG) incelemelerde bulundu.

Kendi kullandığı arazili araç ile gözlemevinin bulunduğu alana gelerek burada çalışmaların sürdüğü noktaları gezen Varank, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üniversitenin Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü ve DAG Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak'tan bilgi aldı.

Varank, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak Erzurum'da önümüzdeki dönemde özelikle istihdama katkı sağlayacak yatırımlara devam edeceklerini, hem Bakanlık hem de ilgili kuruluşlarla kentin potansiyelini ön plana çıkartacak işleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'nin en büyük teleskobunun yer alacağı DAG'a ziyarette bulunduklarını aktaran Varank, "Biliyorsunuz şu anda ulusal gözlem evimiz Antalya'da Saklıkent'te. Orada 1,5 metre çapında bir teleskobumuz var. Burada şu anda kurulmakta olan teleskop da 4 metre çapında olacak. Sadece Türkiye'nin değil bölgenin hatta tüm dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden bir tanesi olacak." diye konuştu.

- "Türkiye uzay alanında vites yükseltmiş durumda"

Varank, Türkiye'nin uzay alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye uzay alanında vites yükseltmiş durumda. Türkiye Uzay Ajansını kurduk. Ajansımızla Türkiye'de uzay ve havacılık alanındaki tüm faaliyetleri koordine ediyoruz. Şu anda milli uzay programımızın yazılım çalışmaları devam ediyor, yakında kamuoyu ile paylaşacağız. İşte o uzay programının önemli bir parçası da burada Erzurum'da Doğu Anadolu Gözlemevi, cari fiyatlarla yaklaşık 300 milyon liraya yanaşan bir yatırımdan bahsediyoruz. Burada bilim insanlarımız uzayla ilgili gözlem faaliyetlerini gerçekleştirecek. Bunun yanında optik merkezimiz diyebileceğimiz optikle ilgili çalışmaların, ARGE faaliyetlerin hatta üretim faaliyetlerin yapılacağı bir altyapı da burada kurulacak."

DAG'ı yürütülen 65-50 dedikleri araştırma programı kapsamına almak istediklerini dile getiren Varank, "Özellikle bilimsel alana hizmet eden bununla sanayiyi entegre etmeye çalıştığımız bütün altyapıları yönlendirdiğimiz program. Biz DAG'ı da 65-50 programı kapsamında almak istiyoruz. Ulusal şekilde desteklemek istiyoruz ve şu anda mevcutta TÜBİTAK'ın altındaki gözlem evimiz ile bu altyapıyı da birleştirerek tek bir yapıyla tüm Türkiye'ye, bölgeye, hatta dünyaya hizmet edecek çok önemli bir merkezi Erzurum'umuza kazandırmak istiyoruz."

- "Bilim insanlarımız çığır açıcı işlere imza atacak"

Varank, gözlemevindeki inşaat faaliyetlerinin pandemi sebebiyle biraz yavaşladığını ancak bundan sonra daha hızlı hareket edeceğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Burası muhteşem coğrafya, 3 bin 170 metrelik bir rakımdan bahsediyoruz, gökyüzündeki berraklığı görebiliyorsunuz. İnşallah burada bilim insanlarımız çığır açıcı işlere imza atacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Antalya'da her sene ulusal gözlem şenliği düzenliyoruz, bu şenliklerde de çocuklarımızı, gençlerimizi bu alanlara alıştırmak istiyoruz. İçerisinde bulunduğumuz sene pandemi sebebiyle gözlem şenliğimizi gerçekleştiremedik ama arkadaşlarımızla görüştük, bundan sonra bir şenliği de acaba Erzurum'da gerçekleştirebilir miyiz, tüm Türkiye'den gençlerimizi, çocuklarımızı aileleriyle burada misafir edip onların uzaya, gezegenlere ilgisini artırabilir miyiz diye konuştuk. İnşallah bundan sonra ulusal gözlem şenliğimizi de hem Antalya'da hem Erzurum'da düzenleyecek şekilde planlama yapacağız."

Varank, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün de katıldığı incelemenin ardından gözlemevi önü ve bulunduğu tepede hatıra fotoğraf çektirdi.