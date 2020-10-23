Yeni hasta sayısı 3 gündür 2000'in üzerinde seyrediyor

Sağlık Bakanlığı 23 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 74 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 584'e yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 658'e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 979 test yapılırken, 2 bin 165 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 357 bin 693 oldu. Bugün iyileşen bin 493 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 311 bin 520'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 648 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin. http://covid19.saglik.gov.tr' ifadelerini kullandı.

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