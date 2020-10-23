Adalet Bakanı Gül, Berlin'de camiye yapılan baskını kınadı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Polisin hürmetsiz tutumu, akıl ve hukukla izahtan varestedir. Avrupa'da nükseden ırkçılık hastalığının ve İslam düşmanlığının kurumlara sirayet ettiğini görmek endişe verici
|23 Ekim 2020 17:56
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Berlin Mevlana Camisi'ne düzenlenen baskını şiddetle kınadığını bildirdi.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Berlin Mevlana Camisi'ne düzenlenen ölçüsüz, saygısız, kutsalları hiçe sayan baskını şiddetle kınıyorum. Polisin hürmetsiz tutumu, akıl ve hukukla izahtan varestedir. Avrupa'da nükseden ırkçılık hastalığının ve İslam düşmanlığının kurumlara sirayet ettiğini görmek endişe verici."
Berlin Mevlana Camisine düzenlenen ölçüsüz, saygısız, kutsalları hiçe sayan baskını şiddetle kınıyorum. Polisin hürmetsiz tutumu, akıl ve hukukla izahtan varestedir. Avrupada nükseden ırkçılık hastalığının ve İslam düşmanlığının kurumlara sirayet ettiğini görmek endişe verici.Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 23, 2020
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