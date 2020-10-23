İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
|23 Ekim 2020 19:55
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KÜTAHYA
Kütahya'nın Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve eşinin Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması yüzünden karantinaya alındığı bildirildi.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, eşi ile birlikte yaptırdıkları Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıkması yüzünden evinde karantinaya alınıp tedavi sürecine başlandığını söyledi.
Çalışkan," Her türlü sosyal mesafe kuralına uymama, gerekli tedbirleri almama rağmen virüsün nereden bulaştığını bilemiyorum. Karantina sürecinde Belediyemizin çalışmalarını aksatmamak için ekiplerimizle sürekli iletişim halinde olacağım. Allah'ın izniyle karantina sürecini tamamlandıktan sonra ilçemize hizmetlerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımızı Korona virüs tedbirlerine rehavete kapılmadan uymaya daha çok özen göstermelerini istiyorum" dedi.
MALATYA
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Güder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, kendimi gayet iyi hissediyorum. Doktorlarımızın tavsiyesiyle tedavim evimde devam edecektir. Rabb'im Şafi ismi şerifleri hürmetine tüm hastalarımıza acil ve hayırlı şifalar lütfeylesin." ifadelerine yer verdi.
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