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İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan belediye başkanlarının sayısı artıyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder ile Kütahya'nın Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da koronavirüse yakalandı
 23 Ekim 2020 19:55
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İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

KÜTAHYA

Kütahya'nın Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve eşinin Korona virüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması yüzünden karantinaya alındığı bildirildi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, eşi ile birlikte yaptırdıkları Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıkması yüzünden evinde karantinaya alınıp tedavi sürecine başlandığını söyledi.

Çalışkan," Her türlü sosyal mesafe kuralına uymama, gerekli tedbirleri almama rağmen virüsün nereden bulaştığını bilemiyorum. Karantina sürecinde Belediyemizin çalışmalarını aksatmamak için ekiplerimizle sürekli iletişim halinde olacağım. Allah'ın izniyle karantina sürecini tamamlandıktan sonra ilçemize hizmetlerimiz devam edecektir. Vatandaşlarımızı Korona virüs tedbirlerine rehavete kapılmadan uymaya daha çok özen göstermelerini istiyorum" dedi.

MALATYA

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Güder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, kendimi gayet iyi hissediyorum. Doktorlarımızın tavsiyesiyle tedavim evimde devam edecektir. Rabb'im Şafi ismi şerifleri hürmetine tüm hastalarımıza acil ve hayırlı şifalar lütfeylesin." ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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