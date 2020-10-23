'AYM kararına ilgili mahkemenin uyması gerekir'
AYM'nin Enis Berberoğlu kararına yönelik açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, 'paylaşmasam da Yargıtay'ın dokunulmazlık kararı bağlayıcı' ifadelerini kullandı
|23 Ekim 2020 19:27
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Meclis Başkanı Mustafa Şentop NTV'de Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlıyor.
AYM'nin Enis Berberoğlu kararına yönelik açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, 'paylaşmasam da Yargıtay'ın dokunulmazlık kararı bağlayıcı' ifadelerini kullandı.
Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar:
''Anayasa Mahkemesi ihlal kararı verdi. AYM'nin kararları bağlayıcıdır. Kesin hükmü kaldırmaz. Karara muhatapları ve ilgili mahkemenin uyması gerekir.
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