Bakan Karaismailoğlu, Sirkeci Garı'nda başlayacak yeni uygulamayı açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eylül ayı itibarıyla demir yolu yatırımlarının kara yolu yatırımlarını yakaladığını belirterek, "Biz 18 yılda devrim niteliğinde ulaştırma-altyapı yatırımları yaptık. Burada ulaştırma altyapısına yaklaşık 907 milyar TL'lik yatırım yaptık. Bunun da yüzde 18'i demir yolu. Tabii bunda ağırlıklı olarak kara yolları yatırımları var. İnşallah Eylül 2020 itibarıyla artık kara yolları ile demir yolu yatırımları başa baş geldi. Yani yüzde 65'e yüzde 18 olan oran birbirini yakaladı." dedi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Sirkeci Garı'nda düzenlenen Türk Demiryolu Zirvesi'ne katılarak, burada yapılan 2023 Demiryolu Vizyonu Oturumu'nda gazeteci Hakan Çelik'in sorularını cevapladı.

Türkiye'de uzun yıllar ihmal edilen demir yollarına 2002'den sonra ciddi bir yatırım yapıldığını aktaran Karaismailoğlu, gelinen noktada hızlı trenlerle, elektrikli sinyalli hatlarla birlikte vatandaşın ulaşım konforunu daha da artıracaklarını söyledi.

Türkiye'de yıllarca kara yolu yatırımlarının demir yolu yatırımlarından çok fazla olduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Biz 18 yılda devrim niteliğinde ulaştırma-altyapı yatırımları yaptık. Burada ulaştırma altyapısına yaklaşık 907 milyar TL'lik yatırım yaptık. Bunun da yüzde 18'i demir yolu. Tabii bunda ağırlıklı olarak kara yolları yatırımları var. İnşallah Eylül 2020 itibarıyla artık kara yolları ile demir yolu yatırımları başa baş geldi. Yani yüzde 65'e yüzde 18 olan oran birbirini yakaladı. Hedefimiz bundan sonra kara yollarını biraz daha aşağı çekmek, demir yollarını biraz daha yükseltmek. Oradaki eksikliğimizi tamamıyla giderip lojistik anlamda bu yatırımları tamamlayacağız ve ülkemizin hizmetine sunacağız.

Artık dünyada söz sahibi olmak için, bölgesinde lider olmak için demir yolu çok önemli. Zaten 2002'den sonra, biliyorsunuz, ülkemiz yüksek hızlı tren hatlarıyla daha yeni tanışıyor. Tanışılan yerlerde de çok büyük bir ilgi görüyor. Hem konforu hem hız hem de lüks bakımından."

- "Dijitalleşen dünyada hedefimiz artık sıfır hata"

Karaismailoğlu, iktidarın son 18 yılda ulaştırma ve altyapıya yaptığı yatırımların yüzde 65'inin kara yollarına yapıldığını ifade ederek, kara yolları altyapısının artık şekillendiğini, oturduğunu söyledi.

Türkiye'nin 6 bin kilometrelik bölünmüş yol ağını 18 yılda 30 bin kilometrelere çıkardığını aktaran Karaismailoğlu, havalimanı sayısının 26'dan 56'ya yükseldiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin demir yolu ağı hakkında şu bilgileri verdi:

"Demir yolunda normalde bizim 12 bin 800 kilometrelik hattımız var. Bunun 1.200 kilometresi hızlı tren hattı. Hedefimiz 2023 yılı itibarıyla bunu hızlı trende 3 binlere çıkarmak. Normal konvansiyonel hatlarla beraber 18 binlere çıkarma hedefimiz var.

Yine yük taşımada normal hatlarda özellikle bu organize sanayi bölgeleri, limanları ana hatlara bağlayıp oradaki sanayinin gelişmesi ve üretime katkıda bulunmak için çalışmalarımız var. Bir taraftan hızlı trenler bir taraftan yük trenleri ile topyekün bir çalışma var, ülkemizin her bir noktasında. Bunları bir lojistik master planı ve ulaşım master planı doğrultusunda yapıyoruz. Ulaşım ağımızda entegrasyon konusu da çok önemli. Tabii bu dijitalleşen dünyada hedefimiz artık sıfır hata."

- Demir yolunda yerli üretim artıyor

Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklıkları olan Türkiye Vagon Sanayii AŞ (TÜVASAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'nin (TÜDEMSAŞ) birleştirilmesiyle iktisadi devlet teşekkülü olarak Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi'nin (TÜRASAŞ) kurulduğunu ifade ederek, Türk demir yollarında kamu ve özel sektör tarafından üretilen yerli araç gereçlerin kullanımını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Demir yolunda yüzde 60 yerlilik oranlarını aştık, yüzde 80'leri hedeflediğimiz bir noktadayız. Yine bunun gibi bizim şehir içi metrolarda hep yabancı markalar kullanılırdı. Neredeyse dünyanın bütün markaları bütün hatlarımızda çalışırdı. Artık bundan sonra artık yerli metro imalatlarına dönüyoruz." bilgisini verdi.

- Karadeniz yüklerinin güneye erişimi sağlandı

Karaismailoğlu, yeni demir yolu yatırımları yaparken bir taraftan da eski hatları yenilediklerini belirterek, 1932 yılında yapılan 400 kilometrelik Samsun-Sivas hattını tamamen yenileyerek elektrikle sinyalli hale getirdikleri örneğini verdi.

Bu sayede Karadeniz yüklerinin Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'ya akışını sağladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, bunun devamında tamamladıkları Bakü-Tiflis-Kars hattına erişimin sağlandığını söyledi.

Türkiye'nin dünyada doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarının tam ortasında olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, "Yapacak çok işimiz var. Bunun sorumluluğunun bilincindeyiz. İnşallah bu sorumluluğun üstesinden de gelip ülkemize, vatandaşlarımıza, gençlerimize, geleceğimize çok önemli yatırımlar bırakmak istiyoruz. İnşallah ekibimizle beraber bu işlerin üstesinden geleceğiz. Ben hem ekibime hem kendime çok güveniyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın bize verdiği vizyonla bu işlerin hepsinin üstesinden geleceğiz. Ondan herkes emin olsun."

- Aselsan ile beraber yerli sinyalizasyon imalatı sürüyor

Karaismailoğlu, demir yollarında yerli sinyalizasyon için yerli paydaşlarla beraber çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, ASELSAN ile beraber Gayrettepe Metro hattı için yerli sinyalizasyon imalatını sürdürdüklerini, oluşacak tecrübeyle birikecek sinyalizasyon donanımı üretme başarısını hızlı tren hatlarında da kullanmayı amaçladıklarını söyledi.

Devreye aldıkları Doğu Ekspresi'nin yoğun bir ilgi gördüğünü aktaran Karaismailoğlu, demir yolunda destinasyon çeşitliliğini artırmaya yönelik yeni çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Sirkeci Tren Garı'nın önümüzdeki dönemde ağırlıklı olarak müze şeklinde değerlendirileceğini aktaran Karaismailoğlu, "Sirkeci Garı ile Kazlıçeşme arasında bisiklet yolları, sosyal alanlar ve rekreasyon alanları olan bir yapı kurmayı hedefliyoruz. Sirkeci garı da ağırlıklı olarak elden geçirilerek müze olarak hizmet verecek. Bununla ilgili bir çalışma hazırlıyoruz." diye konuştu.

Scooter ve bisiklet gibi mikro hareketlilik araçlarının yakın zamanda garlarda daha fazla görüleceğini anlatan Adil Karaismailoğlu, "Onun planlamasını yaptık, kısa zamanda tanıtımını da yaparız. Artık trenden inen bir yolcu, bir mikro hareketlilik aracıyla kısa mesafede ulaşmak istediği yere rahatlıkla ulaşacak. Sirkeci Garı'nda başlayacağız." ifadelerini kullandı.