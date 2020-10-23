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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav merkezleri ve tarihleri açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adaylarının sınav merkezleri ve tarihleri açıklandığını duyurdu
 23 Ekim 2020 19:48
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Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav merkezleri ve tarihleri açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adaylarının sınav merkezleri ve tarihleri açıklandığını duyurdu.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen müracaat ve ön sağlık kontrolüne katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.

İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar şahsen müracaatlarını yapacak ve ön sağlık kontrolüne katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

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Memurlar.Net
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