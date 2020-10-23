Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav merkezleri ve tarihleri açıklandı
|23 Ekim 2020 19:48
|+Aa- Yazdır
Polis Akademisi Başkanlığı 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adaylarının sınav merkezleri ve tarihleri açıklandığını duyurdu.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar şahsen müracaat ve ön sağlık kontrolüne katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir.
İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar şahsen müracaatlarını yapacak ve ön sağlık kontrolüne katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.
Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü
kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.
2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği adaylarının sınav merkezleri ve tarihleri açıklanmıştır.Polis Akademisi (@paedutr) October 23, 2020
Detaylı bilgi için;https://t.co/2buEOGysuW pic.twitter.com/XCdXXKNisM
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|6 ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
23 Ekim 2020 19:00
|İki ilde daha HES kodu zorunluluğu getirildi
23 Ekim 2020 16:40
|KPSS adayları için pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak
23 Ekim 2020 15:43
|TİGEM'den Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkındaki iddialara yalanlama
23 Ekim 2020 14:33
|Bakan Pakdemirli çiftçilere yönelik destek ödemeleri için saat verdi
23 Ekim 2020 12:41
|E-duruşma 5 adliye ve 47 mahkemede uygulamaya geçti
23 Ekim 2020 12:40
|Mesleki Yeterlilik Belgelerinde farklı dil seçeneği tercüme masrafını ortadan kaldıracak
23 Ekim 2020 11:44
|Komşularına aşure dağıttı... 18 kişi karantinada
23 Ekim 2020 10:38
|Ekim, Kasım, Aralık 2020 askerlik yükümlülüğü sonuçları açıklandı
23 Ekim 2020 10:33
|Soylu talimat vermişti, şehit evi yeniden yapıldı
23 Ekim 2020 10:33