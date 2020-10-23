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Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca yanıtladı

Bakan Fahrettin Koca: Sokağa çıkma yasağı gibi bir tedbiri düşünmüyoruz
 23 Ekim 2020 20:33
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Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fahrettin Koca 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna şu şekilde cevap verdi;

Sokağa çıkma yasağı gibi bir tedbiri düşünmüyoruz. Mevcut tedbirlere uyulmalı, esnek mesai ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Esnek mesai sistemini kamuyla birlikte özel sektör de uygulamalı.
Memurlar.Net
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