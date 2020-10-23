Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca yanıtladı
Bakan Fahrettin Koca: Sokağa çıkma yasağı gibi bir tedbiri düşünmüyoruz
|23 Ekim 2020 20:33
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Fahrettin Koca 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna şu şekilde cevap verdi;
Sokağa çıkma yasağı gibi bir tedbiri düşünmüyoruz. Mevcut tedbirlere uyulmalı, esnek mesai ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Esnek mesai sistemini kamuyla birlikte özel sektör de uygulamalı.
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