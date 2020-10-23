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MEB, unvan değişikliği sınavı konularını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Başvuru Kılavuzu yayımlandı.
 23 Ekim 2020 20:39
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MEB, unvan değişikliği sınavı konularını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

Ekler:

1- Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvanlar Bazında Boş Kadro Sayılarını Gösteren Tablo

2- Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı Konu Başlıkları, Ağırlık Yüzdeleri ve Soru Sayılarını Gösteren Tablo

3- Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Uygulanan Öğretim Programlarının Eşleştirme Tablosu
Memurlar.Net
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