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Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kurulun aldığı 2016/1 sayılı ilke kararının iptali için açılan davanın reddedildiğini açıkladı.
 24 Ekim 2020 00:04
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Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama

2016 yılındaki FETÖ darbe girişimi sonrasında, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu, 2016/1 sayılı ilke kararı alarak, KHK ile ihraç edilen ve kapatılan kurumlara ilişkin bilgi ve belge taleplerinin 4982 sayılı Kanun kapsamı dışında değerlendirilerek karşılanmamasını istemişti.

Kurulun bu kararının iptali istemiyle açılan davalar reddedilmiştir.

İşte Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklama:

"2016/1 Sy İlke Kararımız aleyhine açılan dava, Ank.9.İd. Mahk. E: 2017/3072,K: 2019/974 sayılı kararıyla reddedilmiş, itiraz üzerine Ank. Bölge İd.Mahk. 12. İd.Dava Dairesinin 12.12.2019 t. ve E:2019/2081, K:2019/2282 sayılı kararıyla reddine kesin olarak karar verilmiştir"
Memurlar.Net
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