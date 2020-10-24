1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor

Jandarma Genel Komutanlığı atama işlemlerinin yapılabilmesi için taslak yönergeyi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin oluru ile işleme koydu
 24 Ekim 2020 00:11
+Aa- Yazdır
Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor

Jandarma Genel Komutanlığı atama işlemlerinin yapılabilmesi için taslak yönergeyi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin oluru ile işleme koydu.

Buna göre;
* Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılmıştır.
* Doğu görev süreleri yönerge dahilinde düşürülmüştür.
* Puan sistemi başlamış olup, görev yapılan yere göre bundan sonraki tayin yerleri bu puan sistemine göre yapılacaktır.
* Doğuda yapılan geçici görevlendirme süreleri doğu hizmetinden sayılacaktır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emniyet, Müzakereci eğitimi düzenleyecek
23 Ekim 2020 21:43		 KPSS adayları için pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak
23 Ekim 2020 21:11
7 ilimizin bazı bölgelerinde karantina kararı alındı
23 Ekim 2020 20:44		 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav merkezleri ve tarihleri açıklandı
23 Ekim 2020 19:48
İki ilde daha HES kodu zorunluluğu getirildi
23 Ekim 2020 16:40		 TİGEM'den Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi hakkındaki iddialara yalanlama
23 Ekim 2020 14:33
Bakan Pakdemirli çiftçilere yönelik destek ödemeleri için saat verdi
23 Ekim 2020 12:41		 E-duruşma 5 adliye ve 47 mahkemede uygulamaya geçti
23 Ekim 2020 12:40
Mesleki Yeterlilik Belgelerinde farklı dil seçeneği tercüme masrafını ortadan kaldıracak
23 Ekim 2020 11:44		 Komşularına aşure dağıttı... 18 kişi karantinada
23 Ekim 2020 10:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:19 - Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana'ya getirildi00:41 - Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik00:31 - 24 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:11 - Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor00:04 - Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama00:01 - 24 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
23:58 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı'da konferans verdi23:24 - Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi22:58 - ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı22:52 - Türkiye'de üniversiteyi bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu22:45 - İntihar girişimi köftecide bitti22:40 - İmamoğlu: Sabrım taşıyor, halk adına hesabını sorarım
22:33 - Koray Aydın: Parti hakkında konuşmak dava adamlığı değildir22:22 - İki ilden sahte içkiden yeni ölüm haberleri geldi22:18 - Araştırma enstitüsü bahçesinde yangın çıktı22:07 - Bilim Kurulu üyesi uyardı: Kışın bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor21:59 - Pentagon'dan S-400 testi için Türkiye'ye kınama
21:45 - Erdoağan'dan Alman polisinin cami baskınına tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama
Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor
24 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana'ya getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
konuya Fransız öğrenci 2
ayın enleri 2
fatih sultan mehmet 1
amin maalouf 1
ekmek pişirme makinası 1
dermess 3
Trabzon hurması 3
üniversitenin kendine ayrılan bütçeyle düdüklü tencere alması 2
öğrencilerin sınavlarda ilginç cevaplar vermesi 6
maşa ile koca ayı 2
SON İLANLAR
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Antalya Aksu Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam