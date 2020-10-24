Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor
Jandarma Genel Komutanlığı atama işlemlerinin yapılabilmesi için taslak yönergeyi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin oluru ile işleme koydu
|24 Ekim 2020 00:11
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Jandarma Genel Komutanlığı atama işlemlerinin yapılabilmesi için taslak yönergeyi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin oluru ile işleme koydu.
Buna göre;
* Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılmıştır.
* Doğu görev süreleri yönerge dahilinde düşürülmüştür.
* Puan sistemi başlamış olup, görev yapılan yere göre bundan sonraki tayin yerleri bu puan sistemine göre yapılacaktır.
* Doğuda yapılan geçici görevlendirme süreleri doğu hizmetinden sayılacaktır.
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