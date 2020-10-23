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Emniyet, Müzakereci eğitimi düzenleyecek

Aile içi şiddet, intihar, rehin alma vb asayiş olaylarına müdahale eden Müzakereci personel yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde asayiş olayları Müzakereci eğitimi planlanıyor.
 23 Ekim 2020 21:43
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Emniyet, Müzakereci eğitimi düzenleyecek

Aile içi şiddet, intihar, rehin alma vb asayiş olaylarına müdahale eden Müzakereci personel yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde asayiş olayları Müzakereci eğitimi planlanmaktadır.

Bu kapsamda ilçe emniyet müdürlüklerinde asayiş birimlerinde görev yapan personelden öncelikli olarak;

1. En az 5 yıl görev yapmış
2. Şark bölge görevini tamamlamış
3. İletişim ve beden dili konularına hakim
4. Tercihen Sosyoloji ve Psikoloji alanlarında eğitim görmüş
5. Gönüllülük

Şartlarına uygunluk sağlayan emniyet personeli Müzakereci Eğitimi için başvuru yapabilecek.
Memurlar.Net
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