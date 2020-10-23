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Araştırma enstitüsü bahçesinde yangın çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün bahçesinde 3 ayrı noktada yangın çıktı. 10 arazöz ve yaklaşık 50 kişilik ekiple gerçekleştirilen müdahaleyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü
 23 Ekim 2020 22:18
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Araştırma enstitüsü bahçesinde yangın çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün bahçesinde 3 ayrı noktada yangın çıktı. 10 arazöz ve yaklaşık 50 kişilik ekiple gerçekleştirilen müdahaleyle yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün bahçesinde 3 ayrı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Enstitü görevlilerinin ihbarıyla 3 ayrı noktaya Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 10 arazöz, 1 su tankeri ve yaklaşık 50 kişilik ekiple çıkan yangınlara müdahale edildi. Yangınların çıktığı plaj, sazlık alan ve Tarım Meslek Lisesi yakınlarındaki çamlık alanda yangınların kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı. Polis ekipleri ise bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan Erdemli ilçesine bağlı Karayakup ve İlemin Mahallelerinde de küçük çaplı orman yangınları çıktı. Çıkan orman yangınları anında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

Çıkan yangınlarla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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