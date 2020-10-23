İmamoğlu: Sabrım taşıyor, halk adına hesabını sorarım
İBB'nin 6 bin yeni taksi projesini reddedip alt komisyona gönderen UKOME'yle ilgili konuşan İmamoğlu, "Sabrım taşmak üzere, gelirim halk adına hesabını sorarım" dedi.
|23 Ekim 2020 22:40
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 bin yeni taksiye onay verilmemesiyle ilgi sabrının taştığını söyledi. İmamoğlu UKOME'nin tavrını sabırla uzaktan izlediğini belirtti. İmamoğlu "Ama benim halkım adına sabrın taşabilir. Sabırla bekliyorum yani bu ne zaman biter sabrım bilmiyorum. 20 gün sonra mı biter bir ay sonra mı biter, 2 ay sonra mı biter bilmiyorum. Ama gelirim bunun halk adına hesabını orada sorarım. O zaman herkes yere bile bakamaz, sokağa çıktığında milletin yüzüne bakamaz" diye konuştu.
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