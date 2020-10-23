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Türkiye'de üniversiteyi bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan ve 2019'da kaydını sildirerek vatan toprağını savunmak için Azerbaycan'a giden öğrenci şehit düştü
 23 Ekim 2020 22:52
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Türkiye'de üniversiteyi bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu

Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde okuyan ve 2019'da kaydını sildirerek vatan toprağını savunmak için Azerbaycan'a giden öğrenci şehit düştü.

2019 yılında Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesinde Makina Mühendisliği bölümünü okuyan Mammadagha Safarov, Azerbaycan'da şehit düştü. 2019 yılında askere gitmek için okul kaydını sildiren Safarov'un şehadet haberi sevenlerini üzdü.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş sosyal medya hesabından Ermenistan'ı kınayarak, "Mühendislik Fakültesi öğrencimiz Mammadagha Safarov kendi isteği ile kaydını sildirmiş ve topraklarını savunmak için Azerbaycan'a dönmüştür. Vatanı için şehit olmuştur. Azerbaycanlı öğrencimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. Terör devleti Ermenistan'ı şiddetle lanetliyorum. Yanındayız CanAzerbaycan" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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