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ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı

Amerikalı astronot Kate Rubins, ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullandı
 23 Ekim 2020 22:58
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ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotu Rubins, oyunu uzaydan elektronik olarak gönderdi.

NASA ise Rubins'in ''Uluslararası Uzay İstasyonu oy verme kabini'' yazısının önündeki gülümseyen fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

NASA astronotu Rubins, 2016 başkanlık seçimlerinde de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullanmıştı.

Seçimlere 11 gün kala, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, posta ve elden zarf bırakma yoluyla 50 milyondan fazla kişi erken oy kullandı.
Anadolu Ajansı
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