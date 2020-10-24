24 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları.
|24 Ekim 2020 00:01
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DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması amacıyla varılan ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler takip edilecek.
(Bakü)
2- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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