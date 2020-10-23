Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümler içeren Kanun Teklifi kabul edildi.
|23 Ekim 2020 23:24
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