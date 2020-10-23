1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümler içeren Kanun Teklifi kabul edildi.
 23 Ekim 2020 23:24
+Aa- Yazdır
Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile Kovid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasını içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu: Sabrım taşıyor, halk adına hesabını sorarım
23 Ekim 2020 22:40		 Koray Aydın: Parti hakkında konuşmak dava adamlığı değildir
23 Ekim 2020 22:33
Pentagon'dan S-400 testi için Türkiye'ye kınama
23 Ekim 2020 21:59		 Erdoağan'dan Alman polisinin cami baskınına tepki
23 Ekim 2020 21:45
Bakan Akar'dan 'tatbikat iptali' açıklaması
23 Ekim 2020 20:21		 'AYM kararına ilgili mahkemenin uyması gerekir'
23 Ekim 2020 19:27
NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti
23 Ekim 2020 18:37		 CHP'li Faik Öztrak: 'MB faiz artıracak' haberini fısıldayan kimdi?
23 Ekim 2020 18:22
Adalet Bakanı Gül, Berlin'de camiye yapılan baskını kınadı
23 Ekim 2020 17:56		 Bakan Pekcan: Kendimize ve rekabet gücümüze güveniyoruz
23 Ekim 2020 17:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:24 - Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi22:58 - ABD'li astronot, başkanlık seçimleri için uzaydan oy kullandı22:52 - Türkiye'de üniversiteyi bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu22:45 - İntihar girişimi köftecide bitti22:40 - İmamoğlu: Sabrım taşıyor, halk adına hesabını sorarım22:33 - Koray Aydın: Parti hakkında konuşmak dava adamlığı değildir
22:22 - İki ilden sahte içkiden yeni ölüm haberleri geldi22:18 - Araştırma enstitüsü bahçesinde yangın çıktı22:07 - Bilim Kurulu üyesi uyardı: Kışın bulaş riski 1-2 dakikaya iniyor21:59 - Pentagon'dan S-400 testi için Türkiye'ye kınama21:45 - Erdoağan'dan Alman polisinin cami baskınına tepki21:43 - Emniyet, Müzakereci eğitimi düzenleyecek
21:40 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi21:27 - KYK borçlarını da kapsayan düzenleme Komisyonda kabul edildi21:21 - DSÖ'den 'aşı' açıklaması: Sonuçları kasım sonunda alınabilir21:17 - Çay içerken ölümden döndü21:11 - KPSS adayları için pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak
20:52 - Yeni hasta sayısı 3 gündür 2000'in üzerinde seyrediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 bin personel alacak
Emekli milletvekillerinin maaşları netleşti
'Öğrenim kredisi borçları da yapılandırmaya dahil edildi'
İkinci el araba fiyatları düşer mi?
5 ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitimin detayları netleşti
Bakan Koca: Salgın tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
600 bin lira rüşvet talep eden mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı
5 yeni fakülte ve enstitü kuruldu, 6'sı ise kapatıldı
KPSS'ye girenler puanlarının yanlış hesaplandığını iddia ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
o neydi gız 2
denizden elektrik üretimi 1
fatih sultan mehmet 1
yavuz sultan selim 1
iltifat 1
arabesk 1
komünist bile oluruz ama ak parti'ye geçmeyiz 4
şu an çalan şarkı 2
bonobo 1
harçlık 1
SON İLANLAR
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alacak
Gündoğmuş Belediyesi Memur Alacak
Dicle Üniversitesi İç Denetçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı sözleşmeli 8 personel alacak- Güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sivas İmralı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam