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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı'da konferans verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık olarak din istismarına yönelik mücadele başlattıklarını ve bunu birkaç yıldır sürdürdüklerini söyleyerek, "Vazifemizi yeterince yapmaya çalışıyoruz. Eğer biz vazifemizi yapmazsak birtakım Kur'an'dan ve sünnetten sapmış insanların o boşlukları doldurduğuna şahit oluyoruz." dedi.
 23 Ekim 2020 23:58
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı'da konferans verdi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık olarak din istismarına yönelik mücadele başlattıklarını ve bunu birkaç yıldır sürdürdüklerini söyleyerek, "Vazifemizi yeterince yapmaya çalışıyoruz. Eğer biz vazifemizi yapmazsak birtakım Kur'an'dan ve sünnetten sapmış insanların o boşlukları doldurduğuna şahit oluyoruz." dedi.

Erbaş, akademisyenler ve din görevlilerine yönelik, "Bilgi ve Hikmet Işığında İyi İnsan Yetiştirme İdealimiz" konulu konferans verdi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konferansta bir konuşma yapan Erbaş, İslam'ın toplumsal bir din olduğunu belirterek, çocuklar ve gençlerin yetiştirilirken güzel ahlaklı olmalarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Ahlakın önemine değinen Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğer ahlak yoksa bilgisi ne kadar çok olursa olsun o bilgisinden ne kendisine ne de topluma fayda gelir. Bilgisi de olsun ahlakı da olsun. Bizim inancımız ve medeniyetimiz ahlak medeniyetidir. Ahlaklı insan iyi insan olma projesine katkı sağlar. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, ilahiyat fakülteleri olarak, tüm üniversiteler ve eğitim kurumları olarak ahlaklı insan yetiştirme noktasındaki çabalarımızı artırmalıyız."

Erbaş, çocuklara rol model olunması ve ahlak ilkelerinin öğretilmesi gerektiğini vurgulayarak, 4-6 yaş grubu çocuklar için Kur'an kursları projesi başlattıklarını aktardı.

Kur'an kurslarında geçen yıldan bu yana 180 bin çocuğa ahlak ve değerler eğitimi vererek Allah'ı, Hazreti Muhammed'i ve Kur'an-ı Kerim'i tanıttıklarını ifade eden Erbaş, "Çocuklarımıza inancımız doğrultusunda eğitimler vermek zorundayız. Yalan nedir, yalanın kötülüğünü ve dürüstlüğün güzelliğini onlara anlatmamız gerekiyor." diye konuştu.

İslami ilimlerin doğduğu ve beslendiği iki ana kaynağın her zaman Kur'an ve sünnet olduğuna işaret eden Erbaş, şöyle dedi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din istismarı ile mücadele başlattık ve birkaç yıldır devam ediyoruz. Ülkemizin 81 ilini bu şekilde ziyaret ediyoruz. konferanslar, seminerler ve yüzbinlerce kitap basıp ücretsiz dağıtarak milletimizi aydınlatmaya çalışıyoruz. Vazifemizi yeterince yapmaya çalışıyoruz. Eğer biz vazifemizi yapmazsak birtakım Kur'an'dan ve sünnetten sapmış insanların o boşlukları doldurduğuna şahit oluyoruz. Din istismarcılarına şahit oluyoruz. Hurafeler üreterek insanları adeta istismar edip kendi menfaatleri doğrultusunda onlardan faydalanan kişileri ve grupların ortaya çıktığını görüyoruz. Hep birlikte bununla mücadele etmek zorundayız. Bizim dayanağımız Kur'an ve sünnettir."

Erbaş, din istismarının çağın en önemli sorunlarından olduğunu, her dinin içerisinde bunun böyle yer aldığını ve bunlara karşı iyi insanların mücadele etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Program, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un Erbaş'a Türk bayraklı tablo hediye etmesiyle sona erdi.

Konferansa Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, akademisyenler ve din görevlileri katıldı.
Anadolu Ajansı
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