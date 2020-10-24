24 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
|24 Ekim 2020 00:31
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ATAMA KARARLARI
Hazine ve Maliye Bakanlığı
- Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne Abdullah BAY AZIT,
- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğüne Ahmet Yalçın YALÇINKAYA,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına, Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin KURT,
- Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne Hakan GÜZEL,
- Risk Analizi Genel Müdürlüğüne Soner KORKMAZ,
- Muhasebat Genel Müdürlüğüne Yunus ELİTAŞ,
- Strateji Geliştirme Başkanlığına Mustafa KOÇ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına Celalettin SIVACI,
- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına Ferhat AYDOĞDU,
- Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığına Ali Mercan AYDIN,
- Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Serkan YÜCEER,
- Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Ömer İYİGÜN,
- Personel Genel Müdür Yardımcılığına Bekir Sıddık ADIBELLİ,
- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Vergi Başmüfettişi Murat Selçuk TAŞKIRAN,
- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Vergi Müfettişi Ahmet YENER,
- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Vergi Müfettişi Selçuk SEVİNÇ,
Gelir İdaresi Başkanlığı
Açık bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet ARABACI ve İdris ŞENYURT atanmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Neslihan BEŞLİ GÖKSEL atanmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığında açık bulunan Gelir İdaresi Daire Başkanlıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Abdullah KARABOYACI, Ahmet KURT, İsmail KILINÇARSLAN ve Murat ÜSTÜN atanmıştır.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet ERDEM atanmıştır.
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakan GÜLTEKİN atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
nda açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Harun SEÇKİN atanmıştır.
- İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne Zafer DERİNCE,
- Kayseri Orman Bölge Müdürlüğüne İsa ÇAPKIN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
23 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
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