1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor
 24 Ekim 2020 06:30
+Aa- Yazdır
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Otobüse alınmayan kadın, şoföre kızdı aracı boyadı
24 Ekim 2020 08:34		 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı'da konferans verdi
23 Ekim 2020 23:58
Türkiye'de üniversiteyi bıraktı, Azerbaycan'da şehit oldu
23 Ekim 2020 22:52		 Yeni hasta sayısı 3 gündür 2000'in üzerinde seyrediyor
23 Ekim 2020 20:52
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca yanıtladı
23 Ekim 2020 20:33		 Bakan Koca: Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde
23 Ekim 2020 20:06
Bakan Karaismailoğlu, Sirkeci Garı'nda başlayacak yeni uygulamayı açıkladı
23 Ekim 2020 19:37		 İstanbul Havalimanı'nda 141 bin 811 yolcu test yaptırdı
23 Ekim 2020 18:13
'Türkiye'de yaz 5 aya çıkmalı'
23 Ekim 2020 18:08		 O ilde termometreler 45 dereceyi gösterdi
23 Ekim 2020 16:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:34 - Otobüse alınmayan kadın, şoföre kızdı aracı boyadı08:15 - 5 milyonluk pastanın 200 bini bize geldi08:03 - En geç ocakta aşılanmaya başlarız07:33 - AK Parti'den 300 kadın kooperatifi07:05 - 64 bin mahküm 8 ay daha evinde kalacak06:45 - THY koronavirüse rağmen rakiplerini sollayıp zirveye oturdu
06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:15 - Ermeni savunma hattı imha edildi05:57 - Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı05:54 - Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı01:19 - Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana'ya getirildi00:41 - Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
00:31 - 24 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:11 - Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor00:04 - Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama00:01 - 24 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı'da konferans verdi
23:24 - Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama
Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor
Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana'ya getirildi
64 bin mahküm 8 ay daha evinde kalacak
Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
En geç ocakta aşılanmaya başlarız
AK Parti'den 300 kadın kooperatifi
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Ermeni savunma hattı imha edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kabare 1
üniversitenin kendine ayrılan bütçeyle düdüklü tencere alması 2
fransa'nın sokağa çıkma yasağını getirmesi 1
teknik direktör 2
Hamamelis 1
hoşgörü 1
yıldırım beyazıt 1
ı.murat 1
yargıç 1
aile parası 1
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam