Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor
|24 Ekim 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile Düzce çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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