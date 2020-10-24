1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ermeni savunma hattı imha edildi

Azerbaycan Karabağ'da Ermenistan'a hezimet yaşatıyor. Ermenistan'ın 1 milyar dolarlık askeri teçhizatını yerle bir eden Azerbaycan ordusu, savunma hatlarını da tek tek yıkıyor. Son olarak Türkiye'den alınan SİHA'ların da katıldığı nokta operasyonlarla Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevziler da imha edildi. Önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağlanırken, Ermeni askerleri cephe hattından kaçıyor
 24 Ekim 2020 06:15
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.

ASKERLER SAVAŞMAK İSTEMİYOR!

Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi. Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.

VURULMADIK İHA KALMADI

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 5 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00-09.00'da Ermenistan'a ait 2 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, 2 İHA'nın da teknik araçlarla yere indirildiği kaydedildi. Öğlen saatlerinde de bir İHA daha düşürüldü. Dün düşürülen İHA sayısı 5'e yükseldi.

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'den 300 kadın kooperatifi
24 Ekim 2020 07:33		 Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
24 Ekim 2020 00:41
24 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
24 Ekim 2020 00:31		 24 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Ekim 2020 00:01
Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi
23 Ekim 2020 23:24		 İmamoğlu: Sabrım taşıyor, halk adına hesabını sorarım
23 Ekim 2020 22:40
Koray Aydın: Parti hakkında konuşmak dava adamlığı değildir
23 Ekim 2020 22:33		 Pentagon'dan S-400 testi için Türkiye'ye kınama
23 Ekim 2020 21:59
Erdoağan'dan Alman polisinin cami baskınına tepki
23 Ekim 2020 21:45		 Bakan Akar'dan 'tatbikat iptali' açıklaması
23 Ekim 2020 20:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:34 - Otobüse alınmayan kadın, şoföre kızdı aracı boyadı08:15 - 5 milyonluk pastanın 200 bini bize geldi08:03 - En geç ocakta aşılanmaya başlarız07:33 - AK Parti'den 300 kadın kooperatifi07:05 - 64 bin mahküm 8 ay daha evinde kalacak06:45 - THY koronavirüse rağmen rakiplerini sollayıp zirveye oturdu
06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:15 - Ermeni savunma hattı imha edildi05:57 - Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı05:54 - Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı01:19 - Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana'ya getirildi00:41 - Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
00:31 - 24 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:11 - Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor00:04 - Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama00:01 - 24 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı'da konferans verdi
23:24 - Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama
Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor
Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana'ya getirildi
64 bin mahküm 8 ay daha evinde kalacak
Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
En geç ocakta aşılanmaya başlarız
AK Parti'den 300 kadın kooperatifi
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Ermeni savunma hattı imha edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzon burması 2
harçlık 1
şövale 1
atın ölümü arpadan olsun 1
insan bir erkeğin gücünü istiyor 1
ölüm allah'ın emri 1
Kız Nuray Sen miydin Allah canını almasın 1
komünist bile oluruz ama ak parti'ye geçmeyiz 4
helal üründen rahatsız oluyorum 2
masterchef berker 2
SON İLANLAR
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Antalya Aksu Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam