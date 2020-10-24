Ermeni savunma hattı imha edildi
|24 Ekim 2020 06:15
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Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.
ASKERLER SAVAŞMAK İSTEMİYOR!
Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi. Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.
VURULMADIK İHA KALMADI
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait 5 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00-09.00'da Ermenistan'a ait 2 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, 2 İHA'nın da teknik araçlarla yere indirildiği kaydedildi. Öğlen saatlerinde de bir İHA daha düşürüldü. Dün düşürülen İHA sayısı 5'e yükseldi.
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