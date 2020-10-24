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THY koronavirüse rağmen rakiplerini sollayıp zirveye oturdu

Türk Hava Yolları, Avrupa Hava seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (Eurocontrol) trafik verilerine göre, dün gerçekleştirdiği 649 uçuşla rakiplerini geçerek ilk sıraya yerleşti.
 24 Ekim 2020 06:45
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THY koronavirüse rağmen rakiplerini sollayıp zirveye oturdu

Koranavirüs nedeniyle yurt dışı uçuşlarını belirli bir süre askıya alan ve 11 Haziran tarihi itibariyle yeniden başlayan Türk Hava Yolları, Avrupa Hava seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (Eurocontrol) trafik verilerine göre, dün gerçekleştirdiği 649 uçuşla ilk sırada yer aldı.

THY'yi, Ryanair takip etti

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Eurocontrol tarafından paylaşılan ve 22.10.2020 tarihindeki trafik verilerini gösteren grafikte bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları 649 uçuşla en üst sırada yer aldı. Tebrikler" dedi. Eurocontrol'ün paylaştığı verilere göre ilk sırada yer THY'yi, Ryanair, Air France ve Lufthansa takip etti.

Yeni Şafak
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