1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

64 bin mahküm 8 ay daha evinde kalacak

Açık cezaevlerinde kalan 64 bin civarındaki hükümlüye verilen virüs izni Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılıyor
 24 Ekim 2020 07:05
+Aa- Yazdır
64 bin mahküm 8 ay daha evinde kalacak

Koronavirüs salgını nedeniyle, açık cezaevlerinde kalanlara 30 Kasım'a kadar verilen izin süresi uzatılıyor. Yaklaşık 64 bin hükümlü pandemi nedeniyle nisan ayından bu yana ev izninde bulunuyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba teklife eklenen önerge ile Covid-19 salgını nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı 3'ten 7'ye çıkarıldı.

Önergeye göre salgın sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor.

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 7 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda Covid-19 izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kadın vekiller Adalet Bakanı'na 'nafaka düzenlemesi' iddialarını sordu
23 Ekim 2020 12:44		 2 bin 384 maden ruhsatına iptal
23 Ekim 2020 08:16
Torba teklifin 16 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi
21 Ekim 2020 21:54		 Enerji Piyasası Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi
21 Ekim 2020 20:46
2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor
21 Ekim 2020 12:23		 Alkol düzenlemesi Meclis'ten geçti! 320 bin liraya kadar cezası var
21 Ekim 2020 09:30
Enerji alanında düzenlemeler teklifi'nin ilk maddesi kabul edildi
20 Ekim 2020 22:48		 Açık cezaevindekilerin izinleri tekrar uzatılıyor
20 Ekim 2020 08:39
Bütçe Meclis'e sunuldu! Her kesime önemli destek
19 Ekim 2020 09:10		 Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifi yasalaştı
17 Ekim 2020 11:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:34 - Otobüse alınmayan kadın, şoföre kızdı aracı boyadı08:15 - 5 milyonluk pastanın 200 bini bize geldi08:03 - En geç ocakta aşılanmaya başlarız07:33 - AK Parti'den 300 kadın kooperatifi07:05 - 64 bin mahküm 8 ay daha evinde kalacak06:45 - THY koronavirüse rağmen rakiplerini sollayıp zirveye oturdu
06:30 - Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı06:15 - Ermeni savunma hattı imha edildi05:57 - Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı05:54 - Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı01:19 - Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana'ya getirildi00:41 - Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
00:31 - 24 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı00:11 - Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor00:04 - Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama00:01 - 24 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:58 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı'da konferans verdi
23:24 - Borçların yapılandırılmasına ilişkin Kanun Teklifi kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
24 Ekim 2020 tarihli atama kararı yayımlandı
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan 2016/1 sayılı ilke kararıyla ilgili açıklama
Jandarma Uzman Çavuş atama hizmet bölgeleri 5 ayrı bölgeye ayrılıyor
Sahte vali operasyonunda yakalanan zanlılar Adana'ya getirildi
64 bin mahküm 8 ay daha evinde kalacak
Malatya'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
En geç ocakta aşılanmaya başlarız
AK Parti'den 300 kadın kooperatifi
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik
Ermeni savunma hattı imha edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzon burması 2
harçlık 1
şövale 1
atın ölümü arpadan olsun 1
insan bir erkeğin gücünü istiyor 1
ölüm allah'ın emri 1
Kız Nuray Sen miydin Allah canını almasın 1
komünist bile oluruz ama ak parti'ye geçmeyiz 4
helal üründen rahatsız oluyorum 2
masterchef berker 2
SON İLANLAR
Zongulcak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Osmaniye Kadirli Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Esenler Belediyesi 8 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale SYDV Geçici İşçi Alım İlanı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 8 İşçi Alacak
Antalya Aksu Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal Temizlik Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam