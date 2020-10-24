64 bin mahküm 8 ay daha evinde kalacak
|24 Ekim 2020 07:05
|+Aa- Yazdır
Koronavirüs salgını nedeniyle, açık cezaevlerinde kalanlara 30 Kasım'a kadar verilen izin süresi uzatılıyor. Yaklaşık 64 bin hükümlü pandemi nedeniyle nisan ayından bu yana ev izninde bulunuyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba teklife eklenen önerge ile Covid-19 salgını nedeniyle cezaevlerindeki hükümlülere uygulanan izin sürelerinin uzatma sayısı 3'ten 7'ye çıkarıldı.
Önergeye göre salgın sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatılıyor.
Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 7 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda Covid-19 izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kadın vekiller Adalet Bakanı'na 'nafaka düzenlemesi' iddialarını sordu
23 Ekim 2020 12:44
|2 bin 384 maden ruhsatına iptal
23 Ekim 2020 08:16
|Torba teklifin 16 maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi
21 Ekim 2020 21:54
|Enerji Piyasası Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi
21 Ekim 2020 20:46
|2021 yılı bütçe görüşmeleri başlıyor
21 Ekim 2020 12:23
|Alkol düzenlemesi Meclis'ten geçti! 320 bin liraya kadar cezası var
21 Ekim 2020 09:30
|Enerji alanında düzenlemeler teklifi'nin ilk maddesi kabul edildi
20 Ekim 2020 22:48
|Açık cezaevindekilerin izinleri tekrar uzatılıyor
20 Ekim 2020 08:39
|Bütçe Meclis'e sunuldu! Her kesime önemli destek
19 Ekim 2020 09:10
|Kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifi yasalaştı
17 Ekim 2020 11:29