AK Parti'den 300 kadın kooperatifi
|24 Ekim 2020 07:33
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Projeye ilişkin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam gazetemize değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı'yla beraber ilçe ilçe çalıştıklarını kaydeden Çam "Tüm illerimizde kadın kolları olarak kadınlarımızın evde yaptığı ürünleri rahat bir şekilde satabilecekleri e-Ticaret ağlarını oluşturacağız" dedi.
Türkiye'nin 922 ilçesi olduğunu belirten Çam, şunları aktardı: "Hedefimiz 330 kadın kooperatifini hayata geçirmek. Çalışmamızı e-Avm şekline dönüştürmek için çalışma yapacağız. Kadınlarımız yaptıkları yöresel tarım ürünlerini, el sanatları ve meslek edindirme kurslarında yaptıkları pek çok ürünü kendi imkanları ile satıyorlar.
Bunu e-ticaret ağıyla satmalarını sağlayacağız. İllerde seminer vereceğiz, kentsel istihdam dokusu çalıştayları yapacağız. Çalıştaylarımızda akademisyenler, sosyal çalışmacılar ve il ticaret müdürleri olacak. Girişimci kadınla yatırımcı kadını buluşturacağız.
Ebru Karatosun
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