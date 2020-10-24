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AK Parti'den 300 kadın kooperatifi

AK Parti, kadınların istihdam oranının artması için önemli bir çalışma başlattı. AK Parti ile Ticaret Bakanlığının ortak yürüteceği çalışma ile 300 kadın kooperatifi kurulacak.
 24 Ekim 2020 07:33
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AK Parti'den 300 kadın kooperatifi

Projeye ilişkin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam gazetemize değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı'yla beraber ilçe ilçe çalıştıklarını kaydeden Çam "Tüm illerimizde kadın kolları olarak kadınlarımızın evde yaptığı ürünleri rahat bir şekilde satabilecekleri e-Ticaret ağlarını oluşturacağız" dedi.

Türkiye'nin 922 ilçesi olduğunu belirten Çam, şunları aktardı: "Hedefimiz 330 kadın kooperatifini hayata geçirmek. Çalışmamızı e-Avm şekline dönüştürmek için çalışma yapacağız. Kadınlarımız yaptıkları yöresel tarım ürünlerini, el sanatları ve meslek edindirme kurslarında yaptıkları pek çok ürünü kendi imkanları ile satıyorlar.

Bunu e-ticaret ağıyla satmalarını sağlayacağız. İllerde seminer vereceğiz, kentsel istihdam dokusu çalıştayları yapacağız. Çalıştaylarımızda akademisyenler, sosyal çalışmacılar ve il ticaret müdürleri olacak. Girişimci kadınla yatırımcı kadını buluşturacağız.

Ebru Karatosun

Türkiye
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