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En geç ocakta aşılanmaya başlarız

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, "Şimdiye kadarki çalışmalar, aşıların güvenilir olduğunu gösterdi" dedi. Tükek, koronavirüs aşılarının kullanımına ise en geç 2021 Ocak'ında başlanabileceğini belirtti
 24 Ekim 2020 08:03
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Çin'in ardından Alman aşısında da Faz-3 çalışmalarına başlandı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek; Alman BioNTech ile ABD menşeli ilaç firması Pfizer ortaklığında geliştirilen "BNT162ö" isimli aşının 3. faz denemelerine Türkiye'de 9 merkezde başlandığını söyledi. Dekan Tükek, "Türkiye'de yaklaşık 550 hasta alımı söz konusu olacak. Yine 30 bine yakın havuz oluşturulacak. Aşılama genellikle 2 doz şeklinde yapılır. İlk doz aldıktan 3 hafta sonra tekrar aşılama yapılacak. Bu kişiler 1 sene izlenecek, erken dönemde antikor üretip üretmedikleri belirlenecek. Dünyada Faz3 çalışmaları ağustos-eylül gibi başladı, tamamlanmak üzere. Hem hayvan hem de Faz 1-2 ve 3 çalışmalarında ciddi anlamda antikor ürettiği, muhtemelen koruyuculuğu ispatlanmış durumda. Çalışmalar, aşının güvenilir olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Türkiye'de Faz3 çalışmaları geçtiğimiz günlerde başlayan Çin aşısıyla da ilgili bilgi veren Dekan Tufan Tükek, "Bazı hastaların bu hafta içinde 2. aşıları yapılacak. Yan etkileri olsa anında bildirilmek zorunda. Şu ana kadar gözlenmedi. Çin ve Alman aşılarının hiçbirinden olumsuz bir gelişme duymadık. Her iki aşının da Türkiye'ye geleceğini biliyorum. En geç ocak ayında aşılanırız ya da aşılamalara başlarız" diye konuştu.

Neşra Durmaz

Türkiye
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