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5 milyonluk pastanın 200 bini bize geldi

Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenci sayısının, pandemiye rağmen bu yıl %20'lik artışla 200 bini aşması bekleniyor
 24 Ekim 2020 08:15
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5 milyonluk pastanın 200 bini bize geldi

Uluslararası öğrenci kavramı, kendi ülkesi dışında bir başka ülkede eğitim alan, pasaportu, ikameti olan ve diğer resmi süreçleri devam ettiren kişi anlamına geliyor. Dünyada yaklaşık 5 milyon uluslararası öğrenci var. Uluslararası öğrencilerin büyük çoğunluğu üniversite, yüksek lisans ve doktora eğitimi alıyor ancak az da olsa lise öğrencisi de mevcut.

Yabancı öğrencilerin son 20 yılda Türkiye ilgisi daha da arttı. Özellikle son 10 yılda her yıl yüzde 20-25 arası bir artış yaşanıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uluslararası öğrenciler daha çok tıp ve mühendislik fakültelerinde eğitim almayı tercih ediyor. Son yıllarda sosyal bilimlere olan ilgide de artış gözleniyor.

Türkiye'ye artan bu öğrenci ilgisi bu öğrencilerin barınma, dil ve adaptasyon problemlerini de beraberinde getirdi. Misafir öğrencilerin bu sorunlarını çözmek için kamu kurumlarının yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu da faaliyet gösteriyor. Bu sivil toplum kuruluşlarının 68'i bir araya gelerek Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) çatısı altında birleşti. Federasyon, Türkçe öğretmekten akademik danışmanlık yapmaya kadar geniş bir alanda uluslararası öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyor.

Türkiye'ye artan ilginin koronavirüs salgınında devam ettiğini gözlemlediklerini belirten UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat şunları söyledi: Bu dönemin güncel rakamlarını YÖK henüz açıklamadı. Türkiye'de geçen dönem 2020 yılı ağustos ayı itibarıyla 180 bin uluslararası öğrenci vardı. Eğitim-öğretim yılı eylülde başlıyor. Bu dönemki rakamın 200 bin bandını geçtiğini tahmin ediyorum. Son 10 yılda yüzde 20-25'lik bir gelişme, artış var. Sadece 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında bir kesilme oldu.

PANDEMİDE İYİ SINAV VERİLDİ

Mart ayından ağustos ayına kadar, pandemi sürecinde uluslararası öğrenciler dünyada sadece ve sadece Türkiye'de rahat ettiler. Bunun net bir şekilde söyleyebilirim. Diğer ülkelerde pandemi sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Ülkemiz bu süreci rahat atlattı. Ve uluslararası öğrencilere dünyada başka hiçbir ülkede olmayan şekliyle Türkiye'de sahip çıkıldı.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
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